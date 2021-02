Ensino à distância vai aumentar a desigualdade no aproveitamento escolar dos mais novos

Foto: Reuters

É a principal conclusão de um estudo da Universidade Nova de Lisboa, que também identifica as famílias desfavorecidas como as mais prejudicadas. Os investigadores realçam que as condições que cada aluno tem em casa são fundamentais para o sucesso escolar e alertam para o facto de mais de 25% das crianças viverem em locais com infiltrações e problemas de humidade.