Ensino de português no mundo pode alargar-se ao secundário

De Portugal para o mundo o desafio está nas declarações do secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, após a sessão de encerramento do terceiro encontro da rede de ensino de português no estrangeiro, realizado na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.



Ao todo são 25 os países na Europa, África e América que oferecem o ensino do português nos currículos escolares.







Um encontro que reuniu mais de uma centena de professores de português no estrangeiro e no qual foram lançados vários desafios.O presidente do Instituto Camões, Luís Faro Ramos, dá como exemplo o aumento do número de alunos a aprender português, sobretudo fora da Europa.Números positivos e que podem ser melhores, diz Luís Faro Ramos, do Instituto Camões.