Ensino Superior. Engenharias são os cursos com mais vagas

As engenharias e as áreas tecnológicas continuam a ser a aposta do Governo, sendo os cursos que têm mais vagas disponíveis.



No topo da tabela está Engenharia Informática e Computação na Universidade do Porto com 18 novos lugares e em Lisboa destaca-se a Engenharia Aeroespacial no Instituto Superior Técnico. No ano passado eram 255 candidatos a 80 vagas, agora aumentam para 92. A nota mínima de acesso em 2018 foi de 18,8, a mais alta do país.