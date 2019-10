Ensino Superior. Entraram mais 1400 estudantes

Foto| Direitos Reservados

No conjunto das três fases, foram ocupadas mais de 90 por cento das vagas a concurso, ficando por preencher 2607 vagas.



As vagas que restam vão agora ser utilizadas em concursos especiais e também em casos de mudança de instituição ou curso.



Para os alunos colocados nesta terceira fase, as matrículas começam esta sexta-feira e terminam a 15 de outubro.