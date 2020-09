Ensino Superior. Governo anunciou mais 4.700 lugares para a primeira fase

É uma subida de 10% em relação ao ano passado: 12% de aumento nos politécnicos e 9% nas Universidades.



O aumento surge para dar resposta a um número recorde de candidatos na primeira fase de candidaturas.



São mais de 62 mil, o maior número dos últimos 25 anos.



Os cursos de Gestão e Economia da Universidade Nova de Lisboa, assim como os cursos de Gestão e o de Contabilidade e Administração do Instituto Politécnico de Lisboa, são os que abrem mais novos lugares de acesso.



O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior reforçou ainda com mais 400 vagas os cursos com maior concentração de melhores alunos, com excepção de Medicina.