Ensino Superior. Mais 834 vagas nas universidades e politécnicos

Rafael Marchante - Reuters

Aumentaram as vagas no Ensino Superior. São mais 834 nas Universidades e Politécnicos, o número mais elevado dos últimos oito anos. A Universidade do Porto é a que disponibiliza mais vagas. O Concurso Nacional de Acesso começa no dia 6 de agosto.