Ensino superior. Mais de nove mil alunos colocados na 2.ª fase

Depois de uma 1.ª fase em que conseguiram entrar no ensino superior quase 50 mil novos alunos, o Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES) recebeu agora mais de 20.660 candidaturas, tendo ficado colocadas 9.478 estudantes, ou seja, 46% do total.

De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), 41% dos alunos ficaram colocados na primeira opção.

Dos quase 21 mil candidatos, a esmagadora maioria já tinha concorrido à 1.ª fase, mas houve 7.266 que não conseguiram colocação, 2.172 que entraram, mas não se matricularam e 6.347 que chegaram mesmo a inscrever-se, mas voltaram a tentar a sua sorte para entrar na primeira escolha.

Houve ainda 4.874 que concorreram ao CNAES pela primeira vez na 2.ª fase.

Por outro lado, e apesar de a maioria não ter conseguido lugar em nenhuma das suas opções (54% dos mais de 21 mil candidatos não ficaram colocados), sobraram ainda 3.983 das 13.461 vagas. Há 881 cursos em cerca de 1.100 que ficaram totalmente preenchidos.

A maioria das vagas não ocupadas são de cursos em institutos politécnicos, como Bragança, Guarda, ou Castelo Branco, que têm também 40 das 53 licenciaturas que não foram opção para nenhum estudante na 2.ª fase.

Ainda assim, e à semelhança dos resultados da 1.ª fase, o MCTES volta a destacar o aumento de 6% do número de colocados em instituições com menor densidade demográfica. Nesta 2.ª fase, entraram 3.721 novos alunos nas universidades e politécnicos do interior, mais 225 do que no ano passado.

Houve também certas áreas em que a procura foi maior do que no ano passado, como os cursos em competências digitais, ciências de dados e sistemas avançados de informação, de ciências e tecnologias do espaço e engenharia aeroespacial, em que o número de colocados aumentou cerca de 4%.

Os cursos com maior concentração de melhores alunos, também cresceram cerca de 7% face ao ano passado, e outra das áreas que recebe agora mais novos alunos do que na 2.ª fase do concurso anterior é Educação Básica, com 161 colocados, mais 15% do que em 2021.

No conjunto da 1.ª e 2.ª fases do CNAES deste ano, já ingressaram no ensino superior público 51.173 novos estudantes, segundo contas avançadas pelo Ministério da Educação.

Os resultados foram publicados hoje na página da Direção-Geral do Ensino Superior (http://www.dges.gov.pt) e os alunos que conseguiram entrar têm até segunda-feira para realizar a matrícula.

Há ainda uma 3.ª fase, que decorre entre 07 e 11 de outubro também no `site` da DGES, cabendo a cada instituição de decidir, para cada um dos seus cursos, sobre a abertura de novas vagas.

As vagas, que serão divulgadas no dia 07, podem ser em número igual ou inferior às vagas que sobraram da 2.ª fase acrescidas das vagas que acabaram por não ser ocupadas pelos estudantes colocados agora mas que não realizaram a matrícula e inscrição.