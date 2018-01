Ensino Superior procura financiamento

Foto: Rafael Marchante - Reuters

Uma verba para as universidades e politécnicos fazerem face à maior despesa com vencimentos verificada em 2017.



Esta reunião dos reitores com o ministro aconteceu a seguir a uma outra, também dos reitores, em que chegou a estar redigido um comunicado a exigir precisamente uma reunião de urgência com o ministro do Ensino Superior.



Da reunião, no Palácio das Laranjeiras, em Lisboa, saiu então essa promessa de Manuel Heitor, como constatou a jornalista Ana Jordão.



Seis milhões de euros para as universidades públicas e politécnicos. Em causa estão as dotações orçamentais adicionais de 2017. Dinheiro em dívida ao Ensino Superior público. Os reitores esperam para ver. O ministro Manuel Heitor não falou aos jornalistas.