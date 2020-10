Ensino superior. Quase 10 mil colocados na 2.ª fase e sobraram 4 mil vagas

De acordo com dados agora divulgados pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), depois de colocados 9.787 estudantes ainda ficaram 4.255 vagas por preencher.Em comunicado, a DGES especifica que "".

Às vagas disponíveis, candidataram-se 22.750 mil alunos, mais do que os 18.065 de 2019, contrariando a tendência decrescente registada no ano passado, à semelhança do que aconteceu na 1.ª fase.





Maioria das vagas situa-se em politécnicos e interior







A maioria das vagas que ficaram por ocupar situa-se em institutos politécnicos e a quase totalidade em universidades e politécnicos fora de Lisboa e Porto.



De acordo com os dados disponibilizados 3.776 das 4.255 vagas que sobraram são em institutos politécnicos, o que representa cerca de 88,7% dos lugares ainda disponíveis.



Já nas universidades, sobraram apenas 479 vagas e a maioria em instituições do interior ou das ilhas. A mesma tendência verifica-se também no ensino politécnico e só o Instituto Politécnico de Bragança ficou com 868 vagas por preencher, o maior número nesta 2.ª fase.



São residuais as vagas ainda disponíveis em Lisboa e Porto: em Lisboa, há 22 vagas (12 no Instituto Politécnico e 10 na Faculdade de Motricidade Humana) e no Porto 33 vagas (27 na Faculdade de Ciências e 6 no Instituto Politécnico).