Ensino Superior. Quase metade dos alunos com sintomas psicológicos graves

Inês Rodrigues - NOVA SBE

"O problema que achávamos que era mau é ainda pior", explica José Mesquita, presidente da RYSE. A associação juvenil, formada por jovens de várias universidades do país, faz um retrato da saúde mental dos universitários portugueses, num trabalho com a Associação Nacional de Estudantes de Psicologia.