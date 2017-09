Entendimento com enfermeiros tem que respeitar responsabilidade orçamental

RTP15 Set, 2017, 11:28 | País

Esta sexta-feira, à entrada para uma reunião informal de ministros das Finanças da zona euro, na capital da Estónia, Mário Centeno, lembrou que algumas reivindicações já têm "décadas", mas apontou também que "muito tem sido feito pela valorização da administração pública e pelas carreiras", incluindo neste setor.



"Há uma negociação em curso, na qual o Governo está naturalmente empenhado. Aquilo que é preciso compreender, e tenho a certeza que todos entenderão, é que o Governo tem feito um esforço muito grande", disse, apontando a título de exemplo que "o crescimento de enfermeiros no último ano e meio é muito significativo, para fazer face às necessidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS)".



De acordo com o ministro das Finanças, "há dificuldades específicas em setores determinados, que são já de várias décadas, e que não podem deixar de ser ouvidas e analisadas", e que, "em sede orçamental, têm necessariamente que ser integradas".



Greve tem rondado entre os 80 e os 90 por cento

"Aquilo que eu posso garantir, do ponto de vista do Governo, é que a responsabilidade orçamental é muito grande, que todas e todos os portugueses têm exatamente essa perceção e que vamos com certeza chegar a uma plataforma de entendimento e de compressão de como fazer face a reivindicações que são de facto muito importantes e que, como eu disse, têm várias décadas em alguns casos", reforçou o ministro.Mário Centeno argumentou ainda que, quando se fala de uma sociedade inclusiva e de um crescimento inclusivo, está-se "obviamente a falar de uma sociedade e de um crescimento que é de todos e para todos, e é nesse perspetiva que tem que ser entendido", pelo que "não há uma hierarquização de prioridades que não possa deixar de ter em conta toda a restrição que objetivamente ainda existe sobre o país".Os enfermeiros cumprem esta sexta-feira o último de cinco dias de greve nacional e juntam aos vários protestos que têm realizado pelo país uma concentração junto à Assembleia da República, no dia em que se comemoram os 38 anos da criação do SNS.Durante os quatro primeiros dias de greve a adesão dos profissionais tem andado em valores entre os 80 e os 90%, segundo o Sindicato dos Enfermeiros, que marcou a paralisação em conjunto com o Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem.Os enfermeiros reivindicam a introdução da categoria de especialista na carreira de enfermagem, com respetivo aumento salarial, bem como a aplicação do regime das 35 horas de trabalho para todos os enfermeiros, mas a Secretaria de Estado do Emprego considerou irregular a marcação desta greve, alegando que o pré-aviso não cumpriu os dez dias úteis que determina a lei.Esta irregularidade da marcação determinada pelo Governo pode levar à marcação de faltas injustificadas aos enfermeiros que aderiram ao protesto.O braço de ferro entre enfermeiros e Ministério da Saúde prolonga-se desde julho, com a reivindicação da integração da categoria de especialista na carreira.Depois do Sindicato dos Enfermeiros e do Sindicato Independente do Profissionais de Enfermeiros, na quinta-feira, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses decidiu também convocar uma greve para 3, 4 e 5 de outubro.A decisão do SEP foi tomada após uma nova reunião com o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, que o sindicato considerou inconclusiva, apesar dos compromissos assumidos pela tutela sobre as 35 horas semanais de trabalho para todos os enfermeiros, a reposição das horas de qualidade e o aumento dos salários para os enfermeiros especialistas.Justificando a marcação da greve, José Carlos Martins referiu que os compromissos assumidos pela tutela "não são suficientes para o acordo" com o SEP e o Sindicato dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira.De acordo com o dirigente sindical, o Ministério da Saúde comprometeu-se, em 2018, a repor as horas de qualidade, estender as 35 horas semanais de trabalho aos enfermeiros com contrato individual e aumentar o salário dos enfermeiros especialistas até à revisão da carreira.Sem mencionar as reivindicações do SEP que estão na origem da paralisação, José Carlos Martins afirmou que o sindicato vai pedir uma reunião à Federação Nacional de Sindicatos de Enfermeiros, da qual fazem parte as duas estruturas que convocaram a greve que termina esta sexta-feira, para "encetar convergências nas ações de luta".O presidente do SEP adiantou que o Ministério da Saúde se comprometeu a enviar na segunda-feira um "documento de trabalho com alguns pormenores sobre as matérias" abordadas na reunião.