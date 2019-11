Entidade Reguladora denuncia falhas graves na prestação de cuidados de saúde

São quase 40 processos de instrução levantados pelo regulador relativos ao 3º trimestre do ano e uma contraordenação. Uma multa de 2500 euros ao Centro Hospitalar de Leiria por ter negado exame a um utente por ter dívidas de 80 euros em taxas moderadoras já prescritas.

Destacam-se ainda as falhas na assistência a uma mulher que morreu vítima de paragem cardiorrespiratória na urgência após ter sido transferida do Hospital de Gaia para o da Feira sem garantida cama de cuidados intensivos ou intermédios, e o Centro Hospitalar do Algarve, onde um doente morreu antes de fazer quimioterapia por atraso nos pedidos de exames.