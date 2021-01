Entram hoje em vigor as alterações ao Código da Estrada com agravamento de multas

Outra mudança resulta da revolução digital. Passa a ser possível apresentar documentos de identificação através do aplicação id.gov.pt.



Uma alteração complementar está relacionada com as autocaravanas.



Passa a ser proibida a permanência em local de estacionamento na via pública e com ocupantes entre as nove da noite e as sete da manhã, o chamado período da pernoita.



No caso dos tratores, estão obrigados a circular com arco de segurança erguido e em posição de serviço.



Há também mudanças para as trotinetas e bicicletas eléctricas. Estão agora equiparadas a velocípedes, limitados a 25 quilómetros por hora.