Entrar em 2021 com o pé esquerdo

Com o endurecimento das medidas de contenção da pandemia determinadas pelo governo para a passagem de ano, caem por terra as poucas esperanças que o setor hoteleiro tinha para melhorar o negócio neste período, assume a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve.







Perante esta situação, o presidente da Região de Turismo do Centro admite como cada vez mais provável o cenário de encerramento de entre 20 e 27 por cento das empresas no ano que está prestes a começar. A mesma preocupação é também partilhada pela Provar - Associação Nacional de Restaurantes, que se manifesta surpreendida com as novas e reforçadas restrições impostas pelo governo para a passagem de ano, e pela Associação Portuguesa dos Industriais de Pirotecnia.