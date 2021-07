Entre nunca tirar a máscara e transportá-la na mão opiniões dividem-se

Vários médicos não excluem a hipótese do levantamento da obrigação do uso de máscara em Portugal. Alertam no entanto que se mantenha o distanciamento e não usar máscara apenas em espaços exteriores - uma medida que aconselham talvez só para depois do verão.