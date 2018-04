Entrega de armas à polícia está a aumentar

Foto: Shannon Stapleton - Reuters

Os custos com licenças e diminuição de caçadores estão entre as causas apontadas, como revela o Jornal Notícias na edição desta segunda-feira e aqui contado pelo jornalista Filipe Santa-Bárbara.



O número de armas de fogo entregues voluntariamente pelos cidadãos à Polícia bateu todos os recordes.



No ano passado, ascendeu a 18.677, uma média de 51 por dia, mais do triplo do que em 2015. Em 2016, já tinha havido 10.596 entregas.