Entrevista à RTP. Manuel Pinho admite pagamentos do GES que lhe "eram devidos"

"É duro, como se pode imaginar", afirmou Manuel Pinho em relação à sua situação de prisão domiciliária há 16 meses numa investigação que já leva 11 anos em relação a supostos favorecimentos no Processo EDP.



"Estou em prisão domiciliária por causa do risco de fugir", mas não há provas de que o quisesse fazer, como começar "a fechar contas bancárias", acrescenta o antigo ministro da Economia.



Quanto à acusação, fala que terá agora uma boa oportunidade de ir a tribunal para se defender.



Quanto aos dinheiros que recebeu do GES, já enquanto ministro da Economia, Manuel Pinho fala de uma avença com o grupo ligado a Ricardo Salgado com valores que lhe eram devidos: 1,2 milhões de euros.



Em relação a 15 mil euros que continuaria a receber (mensalmente) já enquanto membro do Governo, Pinho diz que deu ordens para que qualquer valor fosse suspenso enquanto tivesse funções públicas, o que não terá acontecido. Manuel Pinho remete, no entanto, a questão para um problema de legalidade e que as verbas pagas respeitavam ao passado.



"Não era" próximo de Ricardo Salgado, garante o antigo ministro. "Não tinha [relações com Ricardo Salgado], não tive e não tenho".