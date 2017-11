Entrevista a Sobrinho Simões

Foto: Cláudia Costa.

O investigador e diretor do IPATIMUP, instituto de patologia e imunologia molecular da Universidade do Porto, Sobrinho Simões, esteve á conversa com a jornalista da Antena 1, Cláudia Costa, onde falou sobre esta patologia mortal.



Sobrinho simões aproveitou a oportunidade para falar também da investigação oncológica em Portugal, da prevenção, diagnóstico precoce, investimento, dos progressos e do caminho que ainda há para percorrer.