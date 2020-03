Entrevista. PAN acusa PS de hipocrisia por não cumprir promessas do seu programa eleitoral

O líder do PAN acusa o governo de hipocrisia por não cumprir o que prometeu no programa eleitoral. Foi desta forma que André Silva justificou, em entrevista à RTP, a abstenção do partido ao último Orçamento do Estado. O responsável político também falou do novo aeroporto e defendeu que a melhor solução é rentabilizar a infraestrutura que existe em Beja.