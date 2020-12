Entrevista RTP, Marta Temido anuncia chegada de mais 79 mil vacinas na próxima semana

O anúncio foi feito pela Ministra da Saúde, ontem, no Telejornal da RTP.



Essas doses vão ser aplicadas nos lares de terceira idade, nos profissionais do INEM e das Forças Armadas.



Marta Temido avançou também que a vacinação dos profissionais de saúde do sector privado começa em janeiro.