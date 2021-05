Entrevista RTP. PR disse que ajuntamentos como na festa do Sporting não se podem repetir

Nesta mesma entrevista, o Presidente da República disse também que o que se passou na festa do título do Sporting é uma lição e não se deve repetir. Marcelo Rebelo de Sousa afirmou, ainda, que não sabe se houve, ou não, intervenção do Ministério da Administração Interna ou de outras estruturas na organização dos festejos.