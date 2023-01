Envio de doentes para Sevilha em debate na AR

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), entidade gestora dos hospitais públicos de Faro, Portimão e Lagos, adjudicou aqueles tratamentos a uma clínica espanhola, localizada em Sevilha, o que obriga os doentes com cancro a realizarem deslocações de quase 600 quilómetros.Em outubro, o diretor clínico do CHUA explicou que a medida resultou de um concurso público internacional para os tratamentos de radiocirurgia, ao qual concorreram duas empresas, uma portuguesa e outra espanhola, sendo que a de Sevilha apresentou “garantias de qualidade médica com um preço mais baixo”.Os utentes, que em dezembro fizeram uma vigília de protesto, estão contra o envio de doentes para Sevilha, exigindo a revogação da medida e a demissão do conselho de administração do CHUA, alegando que a alternativa em Faro era viável.Ouvida em 11 janeiro na comissão parlamentar de Saúde, a Associação Oncológica do Algarve afirmou que “não há vantagens técnicas ou outras” que justifiquem a deslocação dos doentes.