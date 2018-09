Envolvimento das comunidades e mais fiscais são desafios à conservação na Reserva do Niassa

Lusa10 Set, 2018, 18:40 | País

"Nós precisamos de trabalhar muito mais com as comunidades e também aumentar o número de fiscais", declarou à Lusa diretora do departamento de Conservação da WCS, Franziska Steinbruch, à margem de um debate sobre a caça furtiva na Reserva Nacional do Niassa realizado no Centro Cultural Americano em Maputo.

Com uma área de 42 mil metros quadrados, a Reserva do Niassa, localizada na província com o mesmo nome, no norte de Moçambique, é supervisionada por menos de 400 fiscais.

Entre 2011 e 2015, a reserva perdeu 7.000 elefantes, segundo dados da Administração Nacional das Áreas de Conservação (ANAC) de Moçambique.

Para Franziska Steinbruch, a falta de fiscais facilita as ações dos caçadores furtivos na reserva, que faz fronteira com a Tanzânia, país que, como Moçambique, está entre as 22 nações mais envolvidas no comércio de marfim, segundo a Organização das Nações Unidas.

"A situação é preocupante, principalmente agora que estamos a entrar na época chuvosa porque a transitabilidade é mais complexa para os fiscais e os caçadores furtivos aproveitam-se disso", declarou Franziska Steinbruch.

Por sua vez, o jornalista moçambicano António Tiua, um dos elementos do painel do debate de hoje, entende que a caça furtiva em Moçambique deve ser vista como um crime organizado, considerando também que a insuficiência de fiscais na reserva tem facilitado as ações de caçadores ilegais.

"É necessário que haja um trabalho sério e que envolva a comunidade para combater a caça furtiva na reserva do Niassa", observou o jornalista moçambicano, que realizou em agosto uma reportagem sobre a caça furtiva na reserva.

Para Tiua, a pobreza das populações locais tem também sido aproveitada pelos caçadores furtivos, que, em muitos casos, aliciam pessoas das comunidades para poderem ter informações sobre a dispersão dos animais no local.

"A fronteira entre Moçambique e Tanzânia é separada apenas por um rio. Então, não se faz um controlo a 100%. Um acordo entre os dois países poderia garantir que se reforçasse a fiscalização", concluiu o jornalista do Grupo Soico.

Além do elefante, várias outras espécies de animais correm risco de extinção na Reserva do Niassa.

Moçambique perdeu 48% da população de elefantes entre 2012 e 2016 e pode ser banido do comércio internacional de derivados da espécie, devido à falta de clareza na gestão dos animais, indicava um relatório do Departamento de Fiscalização e Combate à Caça Furtiva na ANAC divulgado em 2016.