José Ornelas lembrou que a Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica em Portugal, criada por decisão da Assembleia da CEP, está a finalizar o seu trabalho e, em janeiro de 2023, “apresentará um relatório conclusivo que permitirá conhecer a verdade de um passado doloroso” para as vítimas desses abusos, situação que a todos “envergonha”.Além da questão dos abusos sexuais de menores no seio da Igreja, na agenda estiveram temas como as orientações para a formação sacerdotal ou a preparação da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023.