Equipa de Coimbra lidera projeto com 13 milhões de euros para regenerar bairros sociais na Europa

Lusa05 Dez, 2017, 16:28 | País

O consórcio, intitulado URBiNAT, conta com cerca de 30 parceiros internacionais e recebeu 13 milhões de euros de financiamento através do quadro de investigação e inovação da União Europeia H2020, referiu hoje o Centro de Estudos Sociais (CES), em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Durante cinco anos, o projeto vai "investigar, desenvolver e implementar o que designa de `corredores saudáveis`", com base no catálogo de Soluções Baseadas na Natureza (NBS), onde estão incluídas "soluções tecnológicas de impacto ambiental, metodologias inovadoras de participação democrática e inclusão, e alternativas económicas por meio de soluções de economia social e solidária".

Os `corredores saudáveis` vão ser construídos através de processos participativos nas cidades do Porto, Nantes (França) e Sofia (Bulgária), sendo depois replicados em Bruxelas (Bélgica), Siena (Itália), Høje-Taastrup (Copenhaga, Dinamarca) e Nova Gorica (Eslovénia), em parceria com municípios e universidades locais.

Em Portugal, vão estar associadas cinco instituições: CES, Câmara do Porto, Domussocial - Empresa de Habitação e Manutenção do Município do Porto, Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, e o Give U Design Art (GUDA).

Segundo o CES, o projeto "propõe novos modelos de desenvolvimento urbano por meio de inovações no espaço público".

"A implementação do projeto privilegia uma abordagem participativa e transdisciplinar: os parceiros estão comprometidos com o envolvimento ativo das comunidades de cada cidade na conceção, desenho e implementação dos `corredores saudáveis`, cruzando saberes dos cidadãos com práticas profissionais e conhecimentos científicos de áreas diversas", como a inovação social, cidadania, inclusão, género, desenho urbano ou arquitetura, sublinhou a instituição.

No âmbito do projeto, está também prevista a criação do Observatório OURBiNAT, que "vai gerir e monitorizar os dados e análises produzidos ao longo do projeto, garantindo a sua sustentabilidade e a promoção de uma regeneração urbana inclusiva e com soluções inovadoras".

O consórcio e a equipa do CES são coordenados pelo arquiteto Gonçalo Canto Moniz, investigador daquele centro de investigação e docente do Departamento de Arquitetura da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, "onde investiga e leciona os processos alternativos de reúso de edifícios modernos e a sua capacidade de transformar as cidades e as comunidades".

De acordo com a nota de imprensa, "esta é a primeira vez que a Comissão Europeia atribui um financiamento desta magnitude a um consórcio liderado por um centro de investigação interdisciplinar das Ciências Sociais e Humanas, reconhecendo a forte presença do CES na investigação europeia".

O consórcio conta ainda com parceiros iranianos e chineses, e parceiros observadores do Brasil, Omã, Japão e China, para garantir a partilha de boas práticas e replicação das soluções noutros contextos.