Equipas de intervenção permanente motivam críticas dos bombeiros ao MAI

Com as novas 122 hoje criadas, são já perto de 530 as equipas de intervenção permanente espalhadas pelas corporações de bombeiros dos municípios que as requisitaram. As organizações representativas dos bombeiros criticam o Ministério da Administração Interna pelo que dizem ser as deficiências de todo o processo.