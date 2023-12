Equipas do Santa Maria vão deixar de fazer reforço de obstetrícia do São Francisco Xavier

Foto: Tiago Petinga - Lusa

A saída de seis obstetras e a baixa de outros quatro do Santa Maria agravou a situação, pelo que a Direção Executiva reuniu-se na terça-feira com as direções dos dois hospitais.



A RTP apurou que decidiram rever o protocolo a partir de 1 de janeiro com o Santa Maria a reabrir parte destas urgências, uma primeira fase de regresso à atividade a 6 meses da conclusão das obras no bloco de partos.



Em compensação, os clínicos garantiram assegurar os turnos no São Francisco Xavier até final do ano.