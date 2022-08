Erdohan quer juntar Zelensky e Putin

A informação é avançada pela CNN Turca.

Entretanto e com a visita do secretário-geral das Nações Unidas à Ucrania, Volodimir Zelesky pede à ONU para que acautele a segurança na central nuclear de Zaporijia.





Também Marcelo Rebelo de Sousa destaca o papel de António Guterres, na mediação do conflito na Ucrânia.

O Presidente da República assinala as pontes de diálogo erguidas por Guterres.Numa nota escrita, publicada na página da internet do Palácio de Belém, o chefe de estado português recorda que o líder da ONU já alcançou sucessos visíveis, por exemplo, no desbloqueio das exportações de cereais produzidos na Ucrânia.