Foto: Tiago Petinga - Lusa

Caiu uma forte referência direta do despacho de indiciação que ligava Diogo Lacerda Machado ao primeiro-ministro. Os investigadores enganaram-se ao transcrever uma escuta: trocaram nomes e omitiram o último nome do ministro da Economia. Diogo Lacerda Machado referia-se a António Costa Silva e não a António Costa, tal como constava no documento.