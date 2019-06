Erro judiciário. Estado indemniza jovem preso injustamente

As alegadas provas do Ministério Público foram integralmente refutadas antes e durante o primeiro interrogatório judicial, mas ainda assim a juíza Ascenção Pereira decretou-lhe prisão preventiva, que viria a durar 11 meses.



É devido a este erro, agora confirmado por sentença, que o Estado vai pagar 35 mil euros a este jovem.



Hoje, Leandro continua a pagar apoio psicológico do próprio bolso e nunca conseguiu terminar a escola nem arranjar um trabalho.