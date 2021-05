Erro toma medicamentos. Centro Antivenenos recebe milhares de pedidos de ajuda

O Centro Antivenenos do INEM recebeu, no ano passado, mais de 3500 pedidos de ajuda por erros na toma de medicamentos. O problema agrava-se com o envelhecimento. Para o atenuar, cada vez mais farmácias estão a entregar em mãos a medicação dos utentes.