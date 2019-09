ERS recomenda a hospitais medidas que impeçam quedas de doentes

A recomendação chega depois de a entidade ter recebido mais de 23 mil notificações desde 2016 relativas à queda de pacientes em unidades hospitalares de todo o país.



Por ano caem oito mil doentes.



Uma dessas quedas terá contribuído para a morte de um doente no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, em dezembro do ano passado.



O paciente, com cancro em fase avançada, estava internado e acabou por falecer dois dias depois de ter fraturado a coluna na queda.



A secretária de Estado da Saúde diz que, apesar de já se ter registado uma redução de mil quedas por ano, as instituições têm de estabelecer planos de segurança.