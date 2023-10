ERSE entrega proposta de revisão tarifária da eletricidade

A proposta será submetida ao parecer do Conselho tarifário, que tem até 15 de dezembro para aprovar os preços da energia que serão aplicados a partir de 1 de janeiro.No caso do gás natural, as tarifas no mercado regulado aumentaram 1,3% a partir de outubro, face ao preço médio do ano-gás anterior. Em julho, a ERSE aprovou a manutenção dos preços da eletricidade para o mercado regulado, durante a segunda metade do ano.Já as tarifas de acesso às redes de eletricidade, outra das componentes que compõe o preço final pago pelos consumidores, sofreram um aumento excecional a partir de 1 de julho, para, segundo o regulador, as adequar “às atuais condições de mercado”, decorrendo “da atualização dos Custos de Interesse Económico Geral (CIEG) associados à produção de eletricidade, e cujo benefício para as tarifas de acesso às redes será menor do que o inicialmente estimado” para este ano.