Escala urgência. Hospital Caldas da Rainha decide pagar dobro a tarefeiros

O Hospital das Caldas da Rainha decidiu pagar mais do dobro por hora a tarefeiros para conseguir assegurar os horários deste fim de semana. A unidade de saúde continua com dificuldades para preencher as escalas de serviço na urgência de obstetrícia e ginecologia.