Escalas para o mês de agosto no hospital São Francisco Xavier estão a ser feitas de um dia o outro, diz sindicato

Foto: Rick Morais - Wikimedia Commons

Há apenas com um médico especialista que assegura as funções de chefe de equipa e de um interno do quinto ano. Ou seja, mantém-se no hospital o cenário que levou na semana passada à demissão de 19 chefes de urgência, explica a secretária regional do sindicato independente dos médicos de lisboa e vale do tejo, Maria João Tiago.