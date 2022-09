Escola de Miranda do Douro reabre com apenas dois alunos

A maioria das 43 escolas que deveriam ter encerrado este ano, ficaram afinal a funcionar. São estabelecimentos com poucos alunos, grande parte no interior desertificado. Veja o caso da Escola do primeiro ciclo de Palaçoulo, em Miranda do Douro. O ano lectivo começou hoje com apenas duas crianças.