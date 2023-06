Escola Segura da PSP realizou 700 ações e abrangeu 11 mil alunos em Coimbra

"Ainda estamos em fase de balanço. No entanto, posso adiantar que, dos mais de 20 mil alunos que temos na cidade de Coimbra e com os quais lidamos no âmbito deste Programa da Escola Segura, conseguimos chegar, através das nossas ações de prevenção programadas, a cerca de 11 mil alunos", indicou a subcomissária Margarida Pereira.

De acordo com esta responsável, ao longo do ano letivo foram desenvolvidas cerca de 700 ações de sensibilização, tendo o programa de policiamento especial abrangido "metade da população estudantil de Coimbra".

À margem da cerimónia de encerramento do ano letivo, que decorreu hoje de manhã na Escola Básica de Solum Sul, a subcomissária considerou que conseguiram passar mensagens de prevenção a "um bom rácio de alunos".

"Tentámos passar mensagens de prevenção criminal, prevenção rodoviária, `bullying` e todas as mais variadas temáticas, que desenvolvemos ao longo do ano letivo e que temos calendarizadas por parte da Direção Nacional da PSP", acrescentou.

Aos jornalistas, explicou que as ações se dirigem a alunos com idades que vão do pré-escolar ao ensino secundário, sendo a mensagem devidamente adequada aos problemas mais comuns em cada faixa etária.

"Nas crianças é muito importante passarmos a mensagem de que o polícia é um amigo e devem dirigir-se a nós em caso de necessidade, que não devem confiar em estranhos, esses pequenos conselhos. Se estivermos a falar de uma população estudantil mais crescida, do 3.º ciclo ou ensino secundário, abordamos mais questões de prevenção da delinquência juvenil, `bullying` e ao nível de consumos, por exemplo, de estupefacientes, que ocorrem, embora seja em números reduzidos", referiu.

A violência no namoro é outra das questões que vai sendo abordada, especialmente junto de adolescentes, para além dos perigos em ambientes circundantes das escolas, nomeadamente questões relacionadas com trânsito.

"Tentamos sensibilizar as crianças no âmbito desta questão, com os cuidados a ter ao atravessar ruas e depois, por exemplo, em relação à presença de pessoas estranhas, não falarem com estranhos ou com pessoas estranhas que possam estar ali com outras intenções", evidenciou.

O projeto Escola Segura da PSP em Coimbra conta com três equipas ao longo do ano letivo: uma na 1.ª Esquadra e duas na 2.ª Esquadra.

A cerimónia de encerramento do ano letivo, que decorreu ao longo da manhã na Escola Básica de Solum Sul, brindou cerca de 300 alunos do pré-escolar e 1.º ciclo com algumas demonstrações com "cães-polícia".

As equipas de binómios (homem/cão) do Grupo Cinotécnico da Unidade Especial de Polícia (UEP) ensinaram aos mais pequenos como "fazer festinhas" a cães que encontram na rua, sem gestos bruscos, nunca por trás, sem o apertar e logo depois de os deixarem cheirar a sua mão.

O Falco, a mascote oficial da PSP desenvolvida no âmbito do Programa Escola Segura, também marcou presença para transmitir, de forma divertida e pedagógica, conhecimentos sobre segurança.