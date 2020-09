Escolas assumem que não vão conseguir cumprir todas as medidas da DGS

Várias escolas assumem que não vão conseguir cumprir todas as recomendações da Direção Geral da Saúde no arranque do ano escolar. Em causa está, por exemplo, a distância de 1 metro entre alunos nas salas de aula. No agrupamento de escolas das Caldas de Vizela só uma das 8 escolas vai conseguir implementar essa medida.