Escolas básicas do Porto vão receber 150 computadores para reforço da escola digital

A parceria formalizada hoje com a entrega de 150 equipamentos informáticos ao presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, visa contribuir para o esforço de alargamento da escola digital, apoiando a inclusão de estudantes em situação socialmente vulnerável.

"O BPI e a Fundação "La Caixa" estão profundamente empenhados em contribuir a igualdade no acesso à educação, em particular das crianças e jovens em situação mais vulnerável. É hoje claro para todos que a situação social causada pela pandemia teve impactos no aproveitamento escolar dos alunos com situações de maior carência, o que pode contribuir para um aumento das desigualdades. É essa tendência que queremos contrariar com esta parceria com a Câmara do Porto", afirma o presidente honorário do BPI e curador da Fundação La Caixa" em Portugal, Artur Santos Silva, citado num comunicado.

Segundo os parceiros institucionais do município, os equipamentos começaram a chegar esta semana a 48 estabelecimentos de ensino do concelho do Porto, sendo que todos computadores serão entregues com software de segurança e produtividade, monitores com câmara, ratos, teclados e wi-fi.

Para além da entrega destes equipamentos informáticos, no último ano, o BPI, a Fundação "La Caixa" e a Câmara do Porto têm vindo a estreitar a colaboração no apoio aos mais vulneráveis, tendo assinado, em março, um protocolo de cooperação no âmbito do Programa Proinfância de combate à pobreza infantil e à exclusão social, que permitirá apoiar 150 famílias carenciadas da cidade.

O Proinfância está a apoiar 150 famílias em Campanhã, Lordelo de Ouro e Ramalde.

Entre as escolas que vão receber os 150 computadores encontra-se a EB da Agra, EB das Campinas, a EB do Lagarteiro, a EB Senhora de Campanhã, a EB da Torrinha, a EB da Vilarinha, e o Conservatório do Porto.