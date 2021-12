Escolas de acolhimento. Mais de 500 alunos recebidos na primeira semana de contenção

as cerca de 800 escolas de acolhimento, a funcionar de norte a sul do país, receberam uma média diária superior a 500 alunos, na sua maioria filhos ou dependentes de trabalhadores de serviços essenciais”, lê-se em comunicado do gabinete de Tiago Brandão Rodrigues.

“Durante esta semana de pausa letiva do Natal,”, lê-se em comunicado do gabinete de Tiago Brandão Rodrigues. “Neste período, foram ainda servidas, em média, mais de quatro mil refeições por dia”, acrescenta a mesma nota.

“Recorde-se que o apoio alimentar a alunos abrangidos pela Ação Social Escolar, em semanas de pausa letiva, é anterior à pandemia. Trata-se de uma medida implementada pelo Ministério da Educação em 2018, naturalmente reforçada nos períodos excecionais em que os alunos não vão à escola”, assinala ainda o Ministério da Educação.



A região que mais respondeu “a solicitações de alunos e famílias” foi Lisboa e Vale do Tejo. Seguiram-se o Centro, o Norte, o Alentejo e o Algarve.



“As escolas de acolhimento voltam a abrir portas de 3 a 7 de janeiro, cumprindo uma função social imprescindível em todo o território, sendo expectável que a procura seja ainda superior, atendendo a que se trata de uma semana de contenção anunciada no início do mês de dezembro”, conclui a tutela. “Recorde-se que o apoio alimentar a alunos abrangidos pela Ação Social Escolar, em semanas de pausa letiva, é anterior à pandemia. Trata-se de uma medida implementada pelo Ministério da Educação em 2018, naturalmente reforçada nos períodos excecionais em que os alunos não vão à escola”, assinala ainda o Ministério da Educação.“As escolas de acolhimento voltam a abrir portas de 3 a 7 de janeiro, cumprindo uma função social imprescindível em todo o território, sendo expectável que a procura seja ainda superior, atendendo a que se trata de uma semana de contenção anunciada no início do mês de dezembro”, conclui a tutela.