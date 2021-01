Escolas de dança contestam fecho no confinamento

As escolas de dança acusam o Governo de promover a desigualdade ao permitir apenas o funcionamento do ensino articulado durante o confinamento. A Plataforma Dança, uma associação que junta várias escolas de todo o país, diz que em regime de ensino extra-curricular também forma bailarinos profissionais, que estão agora com o futuro em causa.