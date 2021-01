Escolas. Diretores dizem que este é o tempo de respeitar a ciência

Ouvido esta tarde pela jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues, o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima, apela ao govern que decida rapidamente se fecha ou não as escolas.Na terça-feira está então prevista uma reunião com os especialistas no auditório do Infarmed, em Lisboa, para avaliar a questão das escolas.



A OMS já defendeu um reforço de medidas de proteção contra a pandemia nas escolas secundárias, identificando os adolescentes, entre os 16 e os 18 anos, como transmissores mais rápidos do vírus do que os alunos mais novos.