Escolas do Turismo de Portugal confecionam "melhor bolo-rei do mundo" solidário

16 Dez, 2017

Pelo terceiro ano consecutivo, as escolas de hotelaria e turismo do Turismo de Portugal estão dedicados, nesta época do ano, a reproduzir a receita do chef Inácio Berlinda que garante ser o seu, o melhor bolo-rei do mundo.

Cerveja preta e outras seis bebidas, alcoólicas e não alcoólicas, são, para o chef, os igredientes-chave para tornar a sua respeita "especial e única".

"É um bolo muito bom, quase pão-de-ló e o segredo, que já não é segredo, é a cerveja preta. Leva, no total, sete bebidas com álcool e sem álcool, mas não se preocupem porque o álcool evapora. Além disso, tem muito mais frutos secos do que frutos cristalizados que muitas pessoas não gostam. E depois, para ser um bom bolo, tem de estar 24 horas a levedar", descreveu.

O chef Inácio Berlinda disse ter "grande orgulho e prazer" em emprestar a sua receita para a iniciativa solidária.

"Faço com muito gosto e tenho muito prazer em ajudar as pessoas com a minha receita. É uma coisa muito valiosa e uma muito boa causa", sustentou.

Os alunos "são bons alunos" e "muito competentes" e, até dia 06 de janeiro, esperam confecionar cerca de mil bolos.

Madalena Santos, uma das alunas de Pastelaria, mostrou-se satisfeita por poder-se aliar aprendizagem e solidariedade.

"Para nós é fantástico porque temos oportunidade de aprender uma receita que é exclusiva do chef Inácio, o que para nós é ótimo, ao mesmo tempo que estamos a contribuir para uma causa social que é tão importante", afirmou.

A diretora da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, Ana Moreira, disse que "há uma preocupação em formar bons profissionais, com competências técnicas, mas também formar bons cidadãos".

Segundo a responsável, ao todo serão apoiadas cerca de duas dezenas de instituições e, este ano, as escolas da zona Norte e Centro vão destinar as receitas das suas vendas para apoiar as vítimas dos incêndios deste verão e de outubro.

O "melhor bolo-rei do mundo" pode ser encomendado até 06 de janeiro, através de contacto telefónico ou email para cada uma das 12 escolas do Turismo de Portugal (Porto, Douro/Lamego, Viana do Castelo, Coimbra, Oeste, Estoril, Lisboa, Portalegre, Setúbal, Vila Real de Santo António, Portimão e Faro).