Escolas encerradas devido à passagem da depressão Diana

RTP27 Nov, 2018, 10:19 / atualizado em 27 Nov, 2018, 10:20 | País

Em comunicado, o Governo açoriano revela que a Secretaria Regional da Solidariedade Social recomenda o encerramento das escolas dos diferentes ciclos de ensino, creches e jardins-de-infância, dos Centros de Atividades de Tempos Livres, dos Centros de Atividades Ocupacionais e dos Centros de Dia.





As escolas estão abertas e a funcionar com normalidade nas ilhas de São Miguel e Santa Maria.







De acordo com o IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera instituto, está previsto vento forte com rajadas das ordem dos 130 quilómetros por hora e agitação marítima com ondas de sudoeste passando a oeste com altura significativa entre os nove e os 12 metros, podendo atingir os 21 metros de altura máxima.





Para o Grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial), está previsto vento forte com rajadas que poderão atingir os 120 quilómetros por hora.





A previsão aponta ainda para agitação marítima com ondas de sete a nove metros de altura, de sudoeste passando a oeste, e precipitação por vezes forte na madrugada de quarta-feira.





"Pede-se a colaboração de todas as Instituições Particulares de Solidariedade Social responsáveis por estas valências no sentido da adoção desta medida preventiva", pode ler-se na nota.O diretor regional de Educação revela que a decisão de encerrar os equipamentos é uma medida de precaução, para evitar eventuais quedas de árvores ou problemas nos transportes escolares.Os efeitos da depressão Diana deverão começar a sentir-se a partir da tarde desta terça-feira no Grupo Ocidental dos Açores (ilhas das Flores e Corvo), que vai estar sob aviso vermelho.Face a estas previsões, o IPMA emitiu aviso vermelho para as Flores e Corvo referente a agitação marítima, que vai vigorar até às 18h00 de hoje. As zonas a oeste e sul deverão ser as mais afetadas, de acordo com Diamantino Henriques, do IPMA.O aviso vermelho é o mais elevado dos avisos meteorológicos e representa uma situação meteorológica de risco extremo.Esta terça-feira deverá ser o dia com mais chuva e vento. A situação meteorológica vai estabilizar nos próximos dias, como confirma Vanda Costa, meteorologista do IPMA.A Capitania do Porto de Santa Cruz das Flores e a Capitania do Porto da Horta (Faial) emitiram um alerta para a forte possibilidade de agravamento do estado do mar, recomendando à comunidade marítima a adoção imediata de medidas de precaução, verificando e reforçando a amarração, ou varando em lugar seguro as embarcações."Junto à orla marítima deverá manter-se uma atitude vigilante e ter sempre presente que, nestas condições extremas, o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras", alerta a Autoridade Marítima.