Escolas fechadas e ensino à distância. Medida avaliada de 15 em 15 dias

Foto: Pedro Nunes - Reuters

O Governo reconhece que a situação é grave e vai ser possível a contratação excecional de médicos sem formação completa, ou médicos e enfermeiros aposentados. O SNS pode também contratar de forma temporária, profissionais de saúde formados no estrangeiro. As novas regras do Estado de Emergência definem que o regresso às aulas se vai fazer à distância a partir do dia 8 de fevereiro, uma medida que vai ser avaliada a cada 15 dias.