Escolas fechadas em Gaia por falta de funcionários

Não é um problema novo. Já é conhecido há muito pelo Ministério da Educação.



Só esta terça-feira, já com acções de luta previstas, houve autorização para contratar dez funcionários a tempo parcial.



Apesar de não resolver, ajuda a garantir o funcionamento na próxima semana. Isto porque a direção do agrupamento de Escolas de Canelas, em Vila Nova de Gaia, teve uma garantia do Governo.