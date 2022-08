Escolas. "Há uma lição que aprendemos com a pandemia"

O presidente da Associação Nacional dos Dirigentes Escolares afirma que as escolas ainda não foram notificadas sobre o arranque do ano escolar sem medidas de prevenção específicas anti-covid, conforme noticiado esta segunda-feira pelo jornal Público. Manuel Pereira diz, no entanto, que as escolas não estão preocupadas com isso e que aprenderam uma lição com a pandemia, introduzindo no quotidiano muitas das medidas de higiene que tinham sido implementadas.