Escolas portuguesas já receberam 1.860 alunos ucranianos

Foi a garantia deixada, esta manhã, no Luxemburgo, pelo novo ministro da Educação.

João Costa refere que, para além do apoio psicológico, os estudantes ucranianos em Portugal, vão também poder fazer escolhas, em relação ao modelo de ensino.





Relativamente às crianças ucranianas que estão a ser integradas no sistema educativo português, João Costa sublinhou a preocupação em “trabalhar muito as competências sociais e emocionais dos alunos”, pois “vêm num contexto de trauma, num contexto de guerra, e, portanto, a prioridade é promover o seu bem-estar, e a sua integração com os seus colegas”.