Escolas privadas queixam-se de discriminação inaceitável na realização de testes em massa

Rodrigo Queiroz e Melo, diretor-executivo da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, quer que o Ministério da Educação clarifique se estes alunos e professores também vão ser abrangidos pelos testes em larga escala.



As escolas privadas dizem-se surpreendidas pela decisão do Governo de financiar os testes de antigénio no sector público e afirmam que o vírus "não distingue as pessoas em função da opção educativa".