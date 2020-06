O colégio Nossa Senhora do Rosário lidera o topo classificativo das escolas pelo sexto ano consecutivo.



A média das notas dos exames voltou a aumentar e pela primeira vez, todas as instituições do top 10 têm média superior a 14 valores.



No ensino básico, as escolas públicas recuperaram, mas continuam fora do top 20.



Um assunto explicado pela jornalista da antena 1, Margarida Vaz.